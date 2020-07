Adrian Mahler Volontär

Adrian Mahler stammt aus dem Murgtal und ist seit März 2019 Volontär bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Zuvor studierte er „Audiovisuelle Medien“ an der Hochschule der Medien Stuttgart und interessierte sich vor allem für den Bereich Film. Nach dem Bachelor-Abschluss erkannte er als freier Mitarbeiter beim Badischen Tagblatt, dass reale Geschichten mindestens genauso spannend sind wie erfundene Film-Plots. Bei den BNN berichtet er am liebsten über die unterschiedlichen Facetten des Lebens in der Region.