Alina Meier Volontärin

Alina Meier wurde 1991 geboren und ist im Baden-Badener Rebland aufgewachsen. Sie machte ihr Abitur in der Kurstadt und studierte Geschichte und Archäologische Wissenschaften an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg im Breisgau. Nach einer freien Mitarbeit beim Badischen Tagblatt in Baden-Baden begann sie am 1. Juni 2019 ihr Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten. „Man muss wissen, um zu verstehen. Nur wer richtig informiert ist, kann richtig entscheiden, das lehrt uns schon die Geschichte”, sagt sie über ihre Motivation, als Autorin bei einer Tageszeitung zu arbeiten. Sie schreibt gerne über lokalhistorische, aber auch -politische Themen.