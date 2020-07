Andreas Bühler Autor

Der vieljährige BNN-Autor Andreas Bühler verstärkt die Lokalredaktion des Acher- und Bühler Boten als Autor wie gewohnt in der täglichen Druckausgabe sowie in der Online-Ausgabe des ABB in gewohnter Weise in Wort und Bild. Seit nunmehr fast drei Jahrzehnten ist Andreas Bühler im Tageszeitungsgeschäft als Autor aktiv, mehr als zweieinhalb Jahrzehnten allein als Stellvertretender Leiter der Wirtschaftsredaktion der BNN. Er verfügt deshalb neben dem lokalen auch über einen überregionalen Blickwinkel. In Bühl geboren und wohnhaft ist der 56-jährige Autor bestens mit der mittelbadischen Heimat, der Pflege der Tradition wie auch den Belangen und global vernetzten Industrie und Wirtschaft vertraut. Der Autor wünscht sich auch einen direkten Austausch mit seinen Lesern.