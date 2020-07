Anne Weiss Redakteurin

Anne Weiss ist mit den BNN groß geworden. Aufgewachsen in Pforzheim schreibt sie seit über 15 Jahren für den Verlag – nach ersten kleinen Schritten und Hospitanzen schon zu Schulzeiten, arbeitete sie während des Studiums als freie Mitarbeiterin. In Freiburg studierte sie Neuere deutsche Literatur, Kultur, Medien und Soziologe, im schottischen Glasgow Comparative Literature. Nach einem Exkurs in das Kulturmanagement am Theater, kehrte sie als Volontärin zurück zu den BNN. Seit dem Abschluss im Jahr 2014 verstärkt sie die BNN als Redakteurin – mit Stationen in den Redaktionen Karlsruhe, Südwestecho, Pforzheim und Politik. Treu geblieben ist sie dabei ihrer Affinität zu gesellschafts- und medienpolitischen Themen und deren Bedeutung für die Menschen der Region.