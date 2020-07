Annette Borchardt-Wenzel Autorin

Der badische Landesteil und die Menschen, die hier leben und arbeiten – sie stehen im Mittelpunkt der Arbeit von Annette Borchardt-Wenzel. Die Redaktionsleiterin der von den BNN herausgegebenen Sonntagszeitung ist in dieser weltoffenen Region tief verwurzelt. Geboren ist sie in Bruchsal, aufgewachsen in Tauberbischofsheim und Karlsruhe, in Mannheim hat sie Geschichte und Deutsch studiert. Schon während des Studiums sammelte sie journalistische Erfahrungen. Nach dem Examen, dem ein Volontariat bei den Badischen Neusten Nachrichten folgte, war sie zunächst als Lokalredakteurin in Karlsruhe tätig. Als 1998 Der SONNTAG gegründet wurde, fand sie hier eine neue, reizvolle Aufgabe; seit 2001 leitet sie die Redaktion. Annette Borchardt-Wenzel ist zudem Autorin mehrerer Bücher zur badischen Geschichte.