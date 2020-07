Antje Rupprecht Autorin

Aufgewachsen in einer Großfamilie auf dem Land: Das ist die Basis. Nach der Schule schloss sich das Studium der Politik, Literatur und Publizistik an den Universitäten Heidelberg, Berlin und Freiburg mit dem Magisterabschluss an. Zudem Mitarbeit am Institut für Kommunalpolitik des Landes Baden-Württemberg – und freie Mitarbeit beim Acher- und Bühler Boten. Nach dem Volontariat – seit 1990 – Redakteurin beim Acher- und Bühler Boten. Schwerpunkte der Arbeit sind die Themenbereiche Natur- und Artenschutz, Tierschutz (auch im Verein aktiv) sowie soziale Fragen.