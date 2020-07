Arne Oest Redakteur

Arne Oest ist Editor der BNN für den Bereich Mitte. Der gebürtige Ettlinger absolvierte sein Abitur am Karlsruher Bismarck-Gymnasium und ist tief verwurzelt in der Region und weiß, welche Themen für Baden wichtig sind. Nach seinem Journalismus-Studium begann er seine berufliche Laufbahn beim Südwestrundfunk in Stuttgart, wo er unter anderem für die Sendung „Landesschau Baden-Württemberg“ Beiträge, Interviews und Moderationen übernahm. Im Anschluss folgte ein Volontariat bei einem großen, deutschen Kinderzeitschriftenverlag, bei dem Oest im Anschluss auch als Redakteur arbeitete. Dort betreute er mehrere regelmäßig erscheinende Printpublikationen, ehe er den Weg zu den BNN fand. Zu den Hauptinteressen des gebürtigen Ettlingers gehört vor allem das Lokalgeschehen mit all seinen Facetten.