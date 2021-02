Hauke Heuer Autor

Hauke Heuer ist seit 2021 Autor in der Redaktion in Achern. Der Mecklenburger wusste schon früh, dass er mit dem Schreiben seine Brötchen verdienen will. Das journalistisches Handwerk lernte er bei den Dresdner Neuesten Nachrichten. In Sachsen arbeitete acht Jahre als freier Autor für verschiedene Tageszeitungen und berichtete regelmäßig aus den Ländern des Balkan. Nach einem längeren Auslandsaufenthalt schwingt er nun im Badischen die Feder - immer auf der Suche nach spannenden Geschichten.