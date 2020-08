Mit knapp 150 Litern pro Person und Jahr ist Kaffee das am meisten konsumierte Getränk in Deutschland.

Doch hinter dem dunklen Brühgetränk steckt vielmehr als nur der morgendliche Wachmacher. In unserer Region befinden sich einige interessante Röstereien. Wie der Kaffee bearbeitet wird und was ihn jeweils so besonders macht, darauf gehen die Röstereien in unserer Übersicht ein.