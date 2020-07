Bernd Kamleitner Autor

Geboren in Ettlingen, aufgewachsen in Muggensturm bei Rastatt: Schon im Elternhaus waren die BNN als Tageszeitung präsent. Parallel zum Studium der Sozialpädagogik in Freiburg verdiente sich Bernd Kamleitner dann auch ein finanzielles Zubrot als freier Mitarbeiter der BNN-Lokalausgabe Rastatt. Das Volontariat bei den BNN startete im Oktober 1984, die ersten Sporen als Redakteur verdiente er sich in Gaggenau. Zur Jahrtausendwende erfolgte der Wechsel in die Mantelredaktion Südwestecho mit einem schier unerschöpflichen Themenspektrum. Im März 2019 ging es dann zurück zu den lokalen Wurzeln: in die Redaktion Baden-Baden. Geblieben sind die Vorlieben für lokale Themen und für das Promi-Geschehen sowie der Blick für die Schönheiten der einstigen europäischen Sommerresidenz und ihrer Umgebung.