Britta Baier Redakteurin

Britta Baier kam über verschlungene Wege zur Zeitung: Aufgewachsen im Raum Landau in der Pfalz studierte sie zunächst Musik und Germanistik auf Lehramt in der Hauptstadt des Saarlandes, bevor sie das Referendariat wiederum in den Karlsruher Raum führte. Ein kurzes Praktikum in der Kultur-Redaktion der Badischen Neuesten Nachrichten weckte in ihr schnell die Begeisterung am Schreiben und an der Zeitungs-Mache, so dass sie 2015 ihr Volontariat begann. Während der zweijährigen Ausbildung lernte sie die vielseitige Region von Baden-Baden bis Bruchsal mit all ihren lebens- und liebenswerten Eigenheiten kennen. Ein besonderes Faible hat Britta Baier für Portraits von außergewöhnlichen Personen in der Region – von der Bäckermeisterin bis zum Influencer. Denn die Menschen vor Ort sind es schließlich, die die Zeitung lebendig und interessant machen. In Ihrer Freizeit beschäftigt sie sich insbesondere mit Natur- und Tierschutz, ist Mitglied im Verein ProVeg.