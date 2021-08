Carolin Reisenauer Redakteurin

Ein echtes Kind der Region! Nach dem Abitur am Wirtschaftsgymnasium in Ettlingen studierte Carolin Reisenauer an der Universität Karlsruhe Germanistik und Multimedia. Parallel dazu arbeitet sie als freie Mitarbeiterin für mehrere Lokalmedien und entdeckte hierbei die Liebe zum Sportjournalismus. Seit Januar 2020 leitet sie die KURIER-Redaktion.