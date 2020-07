Christel Manzey Volontärin

Aufgewachsen im nördlichen Landkreis Karlsruhe, unterstützte Christel Manzey die BNN seit 2014 als freie Mitarbeiterin. Nach dem Abitur studierte sie zunächst Rechtswissenschaften an der Ruprechts-Karls-Universität in Heidelberg, bevor sie an die Johannes Gutenberg-Universität Mainz wechselte und ihren Abschluss im Fach „Sprache, Kultur, Translation“ machte. Seit 1. März 2019 wird sie bei den BNN zur Redakteurin ausgebildet.