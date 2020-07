Christof Bindschädel Redaktionsleiter

Christof Bindschädel ist ein Kind der badischen Region und auch ein Kind des Verlages. Der gebürtige Karlsruher, der aus Kraichtal-Unteröwisheim stammt und dort auch lebt, leistete nach seinem Abitur am Bruchsaler Schönborn-Gymnasium zunächst einen zehnmonatigen Grundwehrdienst ab. Danach studierte er am KIT-Vorgänger, der damaligen Universität „Fridericiana“, die Fächer „Neuere und neueste Geschichte“ sowie „Technik und Journalismus der elektronischen Medien“ und machte darin seinen Bachelor.Bereits während des Studiums war er für die BNN als ständiger freier Mitarbeiter in der Sportredaktion sowie der Bruchsaler Lokalredaktion tätig und schrieb auch immer wieder für den SONNTAG; ab 2004 war er hauptsächlich als Mitarbeiter für die Sportredaktion im Einsatz. Am 1. September 2006 begann Bindschädel sein zweijähriges Volontariat bei den BNN und arbeitete nach dessen Beendigung bis zum Frühjahr 2013 in der Sportredaktion im Verlagsgebäude in Karlsruhe-Neureut.Vom 1. März 2013 bis Ende 2019 war Bindschädel dann Redaktionsleiter beim KURIER, ehe er am 1. Januar 2020 zu den BNN zurückkehrte und dort nun der Redaktionsleiter der Brettener Lokalausgabe, der Brettener Nachrichten, ist.