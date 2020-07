Daniel Merkel Autor

In Baden-Baden geboren, aufgewachsen in Sandweier, wo ich bis heute mit meiner Familie lebe, studiert in Freiburg, fühle ich mich als Kind dieser Region. Selbst einst als Handballer aktiv, habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht. Seit 1988 arbeite ich bei den Badischen Neuesten Nachrichten – zunächst in der Bühler Lokalredaktion, seit 1990 im Sport. Früher in Rastatt und seit 2017 in Bühl verfolge und betreue ich, gut vernetzt, für die BNN die regionale Sportszene. Im Verlauf der vergangenen drei Jahrzehnte hatte ich die Möglichkeit, viele interessante Menschen kennen zu lernen. Der Kontakt und die Arbeit mit den Sportlerinnen und Sportlern aus der Region – vom C-Liga-Fußballer bis zum Medaillengewinner bei Olympischen Spielen – sind meine Motivation. Jeden Tag aufs Neue.