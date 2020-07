Daniel Stahl Leiter Online

Die Redaktion der BNN ist im digitalen Aufbruch. Darum kümmert sich Daniel Stahl mit seinem Team. Zuvor hat er die Online-Redaktion der Heilbronner Stimme geleitet. Gelernt hat er unter anderem an der Journalistenschule ifp, bei The Discourse in Vancouver, bei Sonntag Aktuell, dem SWR und der Sächsischen Zeitung.