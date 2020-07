David Falkner Redakteur

David Falkner kam nach Studium und Volontariat in Trier (Rheinland-Pfalz) zu den Badischen Neuesten Nachrichten. Eigentlich ist er aber ein waschechter Badener, geboren und aufgewachsen in der Ortenau und im Markgräflerland. Wenn der überzeugte Online-Fan sich nicht in den sozialen Netzwerken, auf Youtube oder Netflix rumtreibt, liest er auch mal – ganz altmodisch – ein gutes Buch. Abgesehen von Netzthemen schreibt er gerne über Kultur- oder Jugendthemen. Und ja: Ein Herz fürs Lokale hat er natürlich auch.