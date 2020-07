Elvira Weisenburger Autorin

Zu den Schwerpunktthemen von BNN-Redakteurin Elvira Weisenburger zählen Schulpolitik und Hochschulen, sie schätzt an ihrem Beruf aber auch die ständig neuen Themen und Lebenswelten, in die ein Journalist eintauchen kann – ob es nun um bunte Geschichten, Portraits oder gesellschaftspolitische Entwicklungen geht. Nach einem Studium der Geschichte und Literaturwissenschaft machte Weisenburger ihre Redakteursausbildung bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Sie arbeitet in der landespolitischen Redaktion „Südwestecho“.