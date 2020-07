Florian Konrad Autor

Nach der Geburt an einem Samstagnachmittag ging es vom Kreißsaal mit dem Papa direkt vor den Sportschau-Bildschirm – der Weg von Florian Konrad war quasi vorgezeichnet. Während des Studiums an der Deutschen Sporthochschule in Köln hospitierte er beim SWR-Sport in Stuttgart sowie bei der ARD-Sportschau in Köln. Danach schrieb er unter anderem für die Kölnische Rundschau und den kicker. 2007 kehrte Konrad in die badische Heimat zurück, wo der noch aktive Fußballer ein Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten absolvierte. Es folgten Stationen in Mantelsport, Wirtschaft und dem Lokalsport Pforzheim/Enzkreis, ehe er seit Juli 2017 den regionalen Sport für die südlichen BNN-Ausgaben verantwortet.