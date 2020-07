Frank Seyen Autor

Frank Seyen gehört seit Oktober 2017 dem Team der BNN-Sportredaktion an. Seit April 2018 berichtet er für den Pforzheimer Kurier über Serve-and-Volley, falsche Neun, Tempogegenstöße und Steals. Neben den Menschen auf den Plätzen sind es vor allem die Geschichten der Personen hinter den Kulissen, die ihn bewegen und interessieren.1978 im mittelfränkischen Fürth geboren, folgte 13 Jahre später der Umzug nach Calw. Nach einer kaufmännischen Ausbildung verwirklichte sich Frank Seyen mit dem Volontariat beim Schwarzwälder Boten seinen Kindheitstraum vom Schreiben in Verbindung mit seiner großen Leidenschaft, dem Sport. Anschließend zog es den nach wie vor aktiven Fußballer in die Ortenau, wo er als Sportredakteur 15 Jahre lang an der Seitenlinie und in den Hallen der Region unterwegs war. Der Musikliebhaber hat ein Faible für Eishockey, Basketball und Handball. An „König Fußball“ führt aber auch für ihn kein Weg vorbei.