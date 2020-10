Gundi Woll Volontärin

Halb Badnerin, halb Württembergerin: Aufgewachsen in Ludwigsburg mit familiärer Verwurzelung in Freiburg und Karlsruhe. Nach dem Abitur studierte Gundi Woll Politikwissenschaft und Soziologie in Würzburg und Augsburg. Neben Schule und Studium nahm sie als Ruderin des bayerischen Landeskaders an nationalen und internationalen Regatten teil. Parallel zum Masterstudium war Gundi Woll zwei Jahre für den SWR als Hörfunk-Reporterin und Online-Redakteurin im Studio Freiburg tätig. Seit Oktober 2020 wird sie bei den BNN zur Redakteurin ausgebildet.