Hansjörg Ebert Autor

Hansjörg Ebert ist seit nunmehr 33 Jahren Redakteur der BNN und eng mit der Region verbunden. Er stammt aus Bruchsal und kennt den Kraichgau wie seine Westentasche. Eigentlich hat er Deutsch und Geschichte fürs Lehramt studiert, dann aber gleich nach dem Referendariat zum Journalismus umgesattelt. Seither war er in etlichen Lokalredaktionen sowie in der Kulturredaktion im Einsatz. Seit fünf Jahren verstärkt er die Lokalredaktion Bretten und interessiert sich dabei nicht nur für kommunalpolitische Fragen. Auch soziale, kirchliche und kulturelle Themen liegen ihm am Herzen. Sorgfältig zu recherchieren, kritisch nachzufragen und klar und ansprechend zu schreiben sind seine täglichen Anliegen.