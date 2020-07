Heidi Schulte-Walter Redaktionsleiterin

Heidi Schulte-Walter arbeitet seit 1987 hauptberuflich als Redakteurin für die Badischen Neuesten Nachrichten. Sie ist gebürtige Karlsruherin, also ein Kind der Region. Erste journalistische Erfahrungen sammelte sie gleich nach dem Abitur in Karlsruhe in der dortigen BNN-Lokalredaktion. Während ihres Studium der Politikwissenschaft, der Neueren Geschichte und der Literaturwissenschaft an der Albert-Ludwigs-Universität in Freiburg war sie für die Badische Zeitung journalistisch unterwegs, ehe sie ein Volontariat bei „ihrer Heimatzeitung“, absolvierte. Von 1987 bis 1997 arbeitete sie in der für den gesamten Landkreis Karlsruhe zuständigen Regionalredaktion. 1997 übernahm sie die Leitung der Außenredaktion Ettlingen der Badischen Neuesten Nahrichten. Dort gilt ihr journalistisches Augenmerk der Kommunalpolitik in all ihren Facetten, der lokalen Kultur, Themen aus dem Sozial- und Wirtschaftsbereich.