Heike Schaub Autorin

Was passiert in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal morgens beim Aufschließen? Was hat es für Folgen für die Bürger, wenn der Gemeinderat die neuen Gebühren für XYZ beschließt? Was bedeuten Windräder für die Menschen in der Region? Für einen Blick hinter die Kulissen und die Auswirkungen der Bundes- und Kommunalpolitik auf die Menschen vor Ort interessiere ich mich seit mittlerweile 25 Jahren bei den BNN. Ursprünglich habe ich mal Geschichte, Literaturwissenschaften und Mediävistik studiert. Der Blick zurück und in die Zukunft ist für mich deshalb selbstverständlich. Als Mutter pubertierender Kinder weiß ich um die Probleme von Eltern im Kindergarten bis zum Schulabschluss. Die Vielfalt der Themen in der Region, von den neuesten Umsatzzahlen und Neueinstellungen bei SEW bis zum Umweltschutz, macht für mich die Arbeit in einer Lokalredaktion täglich aufs Neue spannend.