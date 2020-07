Heinz Forler Autor

Seit Oktober 2016 ist Heinz Forler in der Lokalredaktion der Bruchsaler Rundschau tätig. Der gebürtige Speyerer absolvierte nach dem Abitur in seiner Heimatstadt das Erste Staatsexamen für Deutsch- und Sozialkundelehrer an Gymnasien an der Universität in Trier. Erste Erfahrungen als Journalist sammelte er als Hospitant und freier Mitarbeiter bei der Tagespost in Speyer während des Studiums.Ausgebildet zum Redakteur wurde Forler ab 1985 bei den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Nach einjährigem Volontariat arbeitete er zunächst in der Lokalredaktion Hardt und später in der Sportredaktion der BNN. Seine Hobbys sind unter anderem Ballsport, Ringen, Literatur und Musik.