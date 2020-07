Holger Siebnich Redaktionsleiter

Holger Siebnich ist seit Oktober 2019 an Bord der BNN. Davor war er elf Jahre lang als Lokalredakteur für das Badische Tagblatt in Bühl im Einsatz. Aufgewachsen ist er in Kuppenheim, sein Abitur hat er am Rastatter Tulla-Gymnasium gemacht. Es folgte ein Journalismus-Studium in Karlsruhe. Schon als Jugendlicher war Siebnich als freier Mitarbeiter für Zeitungsredaktionen in Mittelbaden unterwegs. Die Aufgabe als Leiter der BNN-Redaktion Rastatt hat ihn zurück zu diesen Wurzeln und in seine alte Heimat geführt.