Irmeli Thienes Autorin

Menschen in ihrer Vielfalt und persönlichen Tiefe gehören zu den liebsten Sujets von Irmeli Thienes. Darüber hinaus gehören Gerichtsprozesse oder Kommunalpolitisches in Bretten zum Spektrum der Volljuristin.Bevor Irmeli Thienes im März 2017 zu den BNN kam, hat sie in Jahren der Selbständigkeit für ihr Unternehmer-Magazin Firmen und deren innovative Wege begleitet und porträtiert und tut dies gerne weiterhin - nun für die BNN.Als seit den 1980er Jahren kulturinteressierte Redakteurin ist sie auch mit Vergnügen dabei, wo es außergewöhnliche Konzerte oder Kleinkunst zu erleben und zu beleuchten gilt.