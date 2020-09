Jens Schmitz Korrespondent in Stuttgart

Jahrgang 1972, berichtet seit 2017 aus Stuttgart über Landespolitik und Geschichten. Davor war er fünfeinhalb Jahre Washington-Korrespondent für mehrere deutsche Zeitungsverlage. In Trier geboren, im Schwarzwald aufgewachsen, hatte Schmitz nach Studium und Promotion in Freiburg sowie einem Forschungs- und Lehraufenthalt an der amerikanischen Yale University bei der Badischen Zeitung volontiert, später als Kultur- und Politikredakteur gearbeitet. Die tristen Klischees, die in Baden über Stuttgart im Umlauf sind, findet er an seinem aktuellen Standort bislang nicht bestätigt.