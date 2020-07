Jörg Seiler Redakteur

Geschichten erzählen über die kleinen und großen Dinge des Lebens, Folien abziehen, komplexe Sachverhalte verstehbar zu machen – genau ist meine berufliche Leidenschaft seit 1993. Seit mehr als 25 Jahren bin ich Redakteur der Badischen Neuesten Nachrichten, seit 2006 in meiner lebens- und liebenswerten Heimatstadt Bühl.Ich bin Jahrgang 1967, zweifacher Familienvater und Ehemann, Hundebändiger, Bergradler, Liebhaber ehemaliger Ostblock-Staaten, Magister der Kunstgeschichte, Eisenbahnfan. Damit schöpfe ich aus einem inspirierenden wie riesigen Themenreservoir und stehe glücklicherweise mit beiden Beinen im Leben. Meine zwei Jungs, die für mich das Leben wirklich lebenswert machen, sind ein Vorbild für mich, die Welt unbefangen zu sehen, neugierig zu sein und viele Fragen zu stellen. Also genau das, was ein guter Journalist tun sollte.Als digitaler Einwanderer habe ich die Vorzüge des Kollegen Computer wie des „World Wide Web“ kennen und schätzen gelernt, dank meiner wunderbaren Frau habe ich es sogar halbwegs begriffen. Doch gleichzeitig lebe ich immer noch gern analog, denn mein Menschsein machen auch ein gutes Buch, ein leckeres (idealerweise selbstgekochtes) Essen oder eine exzellente Tageszeitung zu einem guten Kaffee aus. Wer mehr wissen will – der wende sich gern an mich, ein anregendes Gespräch ist mir ebenfalls immer sehr wichtig.