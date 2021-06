Johannes-Christoph Weis Autor

Seit Anfang der 80er-Jahre, zunächst als freier Mitarbeiter, ab 1989 hauptberuflich, arbeitet Johannes-Christoph Weis als Journalist für die BNN. Von 1991 bis Mai 2021 war er Redakteur in der Lokalredaktion in Ettlingen und ist nun weiterhin als freier Mitarbeiter für die BNN im Einsatz. Aufgewachsen ist der Autor in Sinzheim bei Baden-Baden. Er studierte in Freiburg und Heidelberg Rechtswissenschaften und Theologie. Vor seiner hauptberuflichen Zeit als Redakteur arbeitete er ein Jahr in der Verwaltung einer Kommune. Sein Volontariat absolvierte er bei den BNN.Er machte sich als Journalist, der der Recherche zuneigt, durch viele Beiträge zur Flowtex-Affäre in den 1990-er und 2000-er Jahren einen Namen. Er widmet sich in vielen Beiträgen der regionalen Geschichte. Sein journalistisches Spektrum reicht von Politik über kirchliche Themen bis zur Berichterstattung in Vereinen. Seine besondere Stärke ist sein breit gestreutes Allgemeinwissen.