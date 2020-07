Julia Trauden Autorin

Seit September 2018 verstärkt Julia Trauden das Team der BNN. Aufgewachsen in Trier an der Mosel zog es sie nach dem Abitur und einem Auslandsjahr in Neuseeland zum Studium der Romanistik und Anglistik nach Heidelberg. Nach Auslandsaufenthalten in Montpellier und Straßburg arbeitete sie für die Badische Zeitung und absolvierte parallel eine journalistische Ausbildung in der Pressestelle der Stadtverwaltung in Kehl am Rhein. Trauden schreibt gerne über Themen mit Frankreichbezug sowie über Wohnen und Mobilität. Nach Stationen in der Veranstaltungs- und der Politikredaktion der BNN arbeitet Trauden seit November 2019 für die Lokalreaktion in Ettlingen.