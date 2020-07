Julius Sandmann Redakteur

Julius Sandmann ist seit 2016 bei den BNN. Er wurde 1987 in Hagen geboren, wo er auch als Lokaljournalist arbeitete. Nach dem Abitur studierte er Publizistik, Geschichte und Journalismus in Mainz. Während dieser Zeit absolvierte Sandmann zahlreiche Praktika – etwa bei der Nachrichtenagentur Reuters in Berlin – und war freier Mitarbeiter der Allgemeinen Zeitung Mainz, der Frankfurter Rundschau sowie in der Online-Redaktion von SWR1 Rheinland-Pfalz. Nach dem Studium zog er nach Karlsruhe, arbeitete aber als Redakteur beim SWR in Mainz. Nachdem er über zwei Jahre rund 300 Kilometer täglich gependelt war und Baden immer mehr zu schätzen lernte, entschied er sich für einen Wechsel zu den BNN. 2017 wechselte er vom Newsroom in die Online-Redaktion. Er berichtet mit Vorliebe über historische und abseitige Themen mit regionalem Bezug – etwa den Untergang eines Raddampfers auf dem East River in New York, bei dem ein gebürtiger Renchener 1904 seine Ehefrau verlor.