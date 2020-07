Karin Stenftenagel Autorin

Karin Stenftenagel ist Autorin in der Redaktion Karlsruhe-Stadt. Sie wuchs in Bühl (Baden) auf und studierte nach dem Abitur Französische Kulturwissenschaft und Interkulturelle Kommunikation sowie Informationswissenschaft und Kunstgeschichte in Saarbrücken, auf der Insel La Réunion und in Paris. Erste journalistische Schritte machte sie während des Studiums bei der Saarbrücker Zeitung und beim ZDF, bevor sie 2012 ihr Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten begann. Stenftenagel schreibt am liebsten Porträts und Reportagen und darüber, wie die Menschen heute und in Zukunft leben wollen – das umfasst Nachhaltigkeit, Digitalisierung, interkulturelle Herausforderungen oder Kultur- und Lifestyle-Themen.