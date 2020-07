Klaus-Peter Maier Redakteur

In der badischen Region fest verwurzelt ist unser Autor Klaus-Peter Maier. Nach dem Studium der Soziologie und Politikwissenschaft in Freiburg kam der gebürtige Ettenheimer 1992 zu den Badischen Neuesten Nachrichten und arbeitete seither in der Bühler Redaktion. Die Kultur, insbesondere die Musik, ist ihm ein besonderes Anliegen. So begleitet er für unsere Redaktion seit vielen Jahren das internationale Bühler Bluegrass-Festival und das Jazztival in der Zwetschgenstadt. Auch privat ist er der Musik eng verbunden, so als Mitglied in Orchestern und Bands von Klassik bis Folk. Obwohl selbst kein Alpinist, hat es ihm auch der Bergsport angetan. So berichtet er für die BNN seit vielen Jahren über die Expeditionen des Bühler Extrembergsteigers Ralf Dujmovits.