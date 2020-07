Lara Teschers Volontärin

Lara Teschers ist seit Oktober 2018 Volontärin der Badischen Neuesten Nachrichten. Ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, kam sie 2016 für das Masterstudium im Fach Musikjournalismus für Rundfunk und Multimedia nach Karlsruhe. Dem war ein Bachelor im Fach Journalismus und PR an der Westfälischen Hochschule vorausgegangen, inklusive Auslandssemester am irischen Dundalk Institute of Technology. Besonders interessiert sie sich für gesellschaftliche und kulturelle Themen.