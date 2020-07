Laura Schüssler Autorin

Laura Schüssler ist seit Februar 2015 Teil der BNN-Redaktion. Nachdem sie bereits einige Jahre als Freie Mitarbeiterin für die Brettener Redaktion unterwegs war, absolvierte sie anschließend ihr zweijähriges Volontariat. Zuvor absolvierte sie ein Studium der Angewandten Medienwissenschaften an der Hochschule im sächsischen Mittweida, in dessen Zuge sie sich zunächst auf den Sportjournalismus spezialisierte. Nach dem Volontariat bei den BNN fand sie ihre journalistische Heimat in der Redaktion „Aus der Region“, die sich mit Themen rund um den Landkreis Karlsruhe befasst. Hier entdeckte Laura Schüssler ihre Begeisterung für die Kommunalpolitik.