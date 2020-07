Lutz Schwab Redakteur

Lutz Schwab (48) ist Technikfan. Mit seiner Begeisterung für alles, was knallt und zischt, hat er schon als Kind seine Eltern zur Verzweiflung gebracht. Seine Ausbildung zum Redakteur hat seine Leidenschaft überdauert, defekten Haushaltsgeräten ein zweites Leben einzuhauchen. Im Kollegenkreis sind seine magischen Hände geschätzt, wenn es darum geht, widerspenstige Programme zum Laufen zu bringen. Aufgewachsen in einem Vorort von Mannheim, hat Lutz Schwab bei der „Schwetzinger Zeitung“ volontiert. Über mehrere Zwischenstationen kam er im September 2019 zu den Badischen Neuesten Nachrichten. Wenn er sich dort nicht mit der nächsten Zeitungsausgabe und der Digitalisierung beschäftigt, ist er in Ausstellungen zeitgenössischer Kunst oder in Galerien zu finden.