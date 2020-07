Manfred Spitz Redakteur

Nach dem Studium an der Universität Mannheim (Magister: Geografie/Politische Wissenschaften) begann Manfred Spitz 1990 sein Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten, für die er nach dem Abitur bereits viele Jahre als freier Mitarbeiter für verschiedene Redaktionen unterwegs war. Nach Abschluss des Volontariats war er von 1991 bis 2006 in der Redaktion des Pforzheimer Kurier (Sport/Enzkreis) und wechselte dann zur BNN-Sonntagszeitung DER SONNTAG (bis 2017), wo er überwiegend den Sport betreute. 2018 und 2019 war der gebürtige Bruchsaler in der Redaktion Hardt/Region und gehört ab 2020 zum Sport-Editorenteam.