Mario Beltschak Redakteur

Mario Beltschak gehört seit 2010 zum Team der BNN. Zuvor studierte er Sportwissenschaften an der Universität Koblenz-Landau. Seine Leidenschaft für den Sport brachte der aus Ludwigshafen kommende Wahl-Karlsruher zunächst auch im Beruf ein. Nach dem Volontariat bei den BNN startete er 2012 als Redakteur in der Sportredaktion. 2015 erfolgte schließlich der Wechsel in die Wirtschaft. Als Redakteur beschäftigte er sich dort im Schwerpunkt mit den Themen Automotive und Digitalisierung/IT. Seit Januar gehört er zum Team der Editoren bei den BNN und kümmert sich dort um die Ressorts Politik, Südwestecho, Wirtschaft und Kultur.