Marius Faller Volontär

Marius Faller ist seit November 2019 Volontär bei den Badischen Neuesten Nachrichten. Aufgewachsen ist er in der Wasserfall-Stadt Triberg. Vor seinem Studium der Sportpublizistik (BA) an der Eberhard Karls Universität Tübingen sammelte Faller bereits journalistische Erfahrung beim Schwarzwälder Boten und dem Südkurier, für die er jeweils als freier Mitarbeiter tätig war. Während seiner Studienzeit, in der neben der Sportwissenschaft vor allem medienwissenschaftliche Inhalte im Vordergrund standen, absolvierte er unter anderem Praktika bei der Badischen Zeitung und der Südwest Presse. Neben der Welt des Sports interessiert er sich für Wirtschaft, Musik und vor allem Menschen, die etwas zu erzählen haben.