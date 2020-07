Michael Hübl Autor

Bildende Kunst, Theater und Literatur sind die Fachgebiete von Michael Hübl. Seit 1988 leitet er das Kulturressort dieser Zeitung, für die er das Kulturgeschehen der Region beobachtet, in zahlreichen Artikeln darstellt und kommentiert. Auch überregional und international war und ist er unterwegs, um von Großveranstaltungen wie der documenta, der Frankfurter Buchmesse oder der Biennale di Venezia zu berichten. Besonderes interessieren ihn Porträts von bildenden Künstlern, wie sie etwa in der Reihe „Karlsruher Atelierbesuche“ eingeflossen sind.Michael Hübl ist 1955 in Schwetzingen geboren und hat von 1975 bis 1984 in Heidelberg, Karlsruhe und Hamburg Kunstgeschichte, Kunsterziehung und Germanistik mit Schwerpunkt Mediävistik studiert. In diese Zeit fällt auch ein längerer Studienaufenthalt in Italien.