Michael Janke Redakteur

Ein klassischer Quereinsteiger ist Michael Janke: Er studierte ursprünglich Physik, begeisterte sich aber schon zu dieser Zeit als freier Mitarbeiter in der Lokalredaktion Rastatt für den Journalismus. Nach dem Volontariat an der Jahrtausendwende arbeitete er in den Redaktionen Rastatt und Gaggenau. Ab dem Jahr 2006 wirkte er am Aufbau der ersten Homepage der BNN mit. Nach weiteren Stationen in der Politikredaktion sowie als Redaktionsleiter von Baden-Baden und Rastatt ist er derzeit Planungschef der Lokalausgaben im Zentrum der BNN – Karlsruhe, Ettlingen und der Region. Neben der Kommunalpolitik interessiert sich der Hobby- Kirchenmusiker Michael Janke insbesondere auch für die Kulturberichterstattung.