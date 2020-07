Michael Schorpp Redakteur

Michael Schorpp ist seit 1989 bei den Badischen Neuesten Nachrichten tätig. Er durchlief nach dem Studium der Germanistik und Geschichte in Heidelberg in der Redaktion mehrere Stationen. Unter anderem war er viele Jahre Redakteur in der Wirtschaftsredaktion. Dabei beleuchtete er neben Themen der regionalen Wirtschaft auch die nationale und internationale Entwicklung. Weitere Stationen waren die Redaktion Karlsruhe-Stadt und die Tätigkeit als stellvertretender Chef vom Dienst. Derzeit arbeitet Michael Schorpp in der Abteilung Chefredaktion Personal und Technik.