Patrizia Kaluzny Redakteurin

Patrizia Kaluzny wuchs zunächst in Polen, später in Pforzheim auf. Bereits mit 15 Jahren beschloss sie, Journalistin zu werden und stellte sich beim Pforzheimer Kurier vor. Von da an schrieb sie regelmäßig Artikel für den Pforzheimer Lokalteil. Nach Abitur und Studium begann sie 2001 ihr Volontariat bei den Badischen Neuesten Nachrichten in Karlsruhe. Nach Abschluss des Volontariats wurde sie Mitglied der Karlsruher Lokalredaktion. Reportagen und Porträts sind ihre große Leidenschaft. Sie schätzt den Kontakt zu den Menschen in ihrer Stadt.