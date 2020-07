Paul Walter Redakteur

Seit September 2016 arbeitet Paul Walter in der BNN-Redaktion. Geboren 1988 im sächsischen Görlitz, führte ihn sein Weg bereits in sehr jungen Jahren nach Rastatt, wo er auch aufwuchs. Nach dem Abitur 2007 absolvierte Walter ein dreijähriges Bachelor-Studium im Fach Germanistik am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Im Nebenfach studierte er Angewandte Kulturwissenschaften. Es folgte ein zweijähriges Volontariat bei der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“ in Ludwigshafen. Anschließend der berufliche und private Wechsel auf die andere Rheinseite – zurück in die Heimat. Walter ist verheiratet und hat einen Sohn.