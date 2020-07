Peter J. Funk Redakteur

Von Schwaben nach Baden – im November 1995 kam Peter J. Funk als Volontär zu den Badischen Neuesten Nachrichten nach Karlsruhe. Jetzt ist er – nach etlichen Jahren als stellvertretender Chef vom Dienst – für die südlichen BNN-Ausgaben als Editoren-Chef tätig. Aufgewachsen ist Funk in der Stuttgarter Gegend. Es folgten nach dem Abitur etliche Praktika – unter anderem bei der Südwestpresse in Ulm und beim damaligen SDR in der Landesschau. Nach einem Studium der Amerikanistik und der Politikwissenschaften in Tübingen sowie dem Volontariat war Funk unter anderem Lokalredakteur in der Karlsruher BNN-Redaktion, in der Politik-Redaktion für „Blick in die Welt“ und in der Schlussredaktion tätig. Wann immer es ihm zeitlich möglich ist, widmet sich Funk außerdem musikalischen Themen – sei es für die BNN-Kultur mit Konzertkritiken oder auch mit einem Bericht auf dem Zeitgeschehen beispielsweise über das Woodstock-Festival oder über den Literaturnobelpreis für Bob Dylan.