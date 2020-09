Philipp Fess Volontär

Seine Volontärsausbildung bei den BNN hat Philipp Fess am 1. Februar 2019 angetreten. Nach seinem Abitur in Saarbrücken hat Fess in Konstanz Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaften studiert. In seinem Studium hat sich Fess vornehmlich mit der Kritischen Theorie und dem Verhältnis von Mensch, (Kunst) und Technik sowie dem totalitären Potenzial der Neuen Medien auseinandergesetzt. Fess machte sich beim Saarländischen Rundfunk, bei Arte in Straßburg sowie bei der Basler Zeitung mit unterschiedlichen journalistischen Formaten vertraut. Während seines Volontariats hat Fess in den Lokalredaktionen von Baden-Baden, Achern und Pforzheim Station gemacht.