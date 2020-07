Philipp Kungl Volontär

Geboren und aufgewachsen in Karlsruhe studierte Philipp Kungl nach dem Abitur Germanistik und Geschichte an der Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Parallel dazu lernte er die Badischen Neuesten Nachrichten sechs Jahre lang als freier Mitarbeiter der Redaktion Ettlingen kennen. Seit Juni 2019 ist er Volontär bei den BNN. Als Kind der Region schreibt er am liebsten über lokale Themen, die die Menschen in Baden bewegen.