Rainer Obert Redakteur

In der Region Karlsruhe und mit den BNN aufgewachsen, ist Rainer Obert seit 14 Jahren Redaktionsmitglied der Badischen Neuesten Nachrichten. Geboren in Karlsruhe, machte er nach dem Studium der Markt- und Kommunikationsforschung an der Hochschule Pforzheim sowie Praxissemestern beim Bayerischen Rundfunk und dem Sozialforschungsinstitut Sinus, ein Volontariat bei den BNN. In fast allen Außenredaktionen war er bereits aktiv und zuletzt stellvertretender Redaktionsleiter in Ettlingen. Alle Themen nah an den Menschen und ihren Fragen liegen ihm besonders am Herzen – etwa Bildung, Wirtschaft, Soziales und Kriminalität.