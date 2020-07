Reinhard Sogl Autor

Seit September 2015 verstärkt Reinhard Sogl als Redakteur das Sportressort der BNN, nachdem er zuvor schon einige Jahre als Freier Journalist mitgearbeitet und schwerpunktmäßig die Berichterstattung über die Leichtathletik und die Handballer der Rhein-Neckar Löwen übernommen hatte. Auch die Sportpolitik gehört inzwischen zu seinen speziellen Themenbereichen.Als Journalist ist der gebürtige Ettlinger aber bereits seit 1985 tätig. Nach einem Volontariat bei der Frankfurter Rundschau im Anschluss an sein Studium der Germanistik und der Sportwissenschaften an der Universität Heidelberg arbeitete er mehr als 25 Jahre in der Sportredaktion der Frankfurter Rundschau. Während dieser Zeit berichtete er unter anderem von drei Olympischen Winterspielen, von drei Sommerspielen, diversen Welt- und Europameisterschaften sowie vielen Tennisturnieren. Im Juni 2011 wechselte er in die Sportredaktion der damals neu gegründeten Nachrichtenagentur dapd, für die er unter anderem über die Fußball-Bundesligisten im Südwesten berichtete. Nach der Insolvenz der dapd arbeitete er drei Jahre lang als Freier Journalist.